I magnifici sette sono tornati

–Maurizio Di Gioia– Era il lontano 1960 quando il mondo ebbe modo di conoscere I Magnifici Sette, una pellicola americana che non solo è stata capace di diventare una pietra miliare nella storia del cinema internazionale ma anche il punto di riferimento del genere western. Ispirata a I Sette Samurai di Akira Kurosawa, il film è stato oggetto di un remake nel 2016 che ha coinvolto nomi del grande schermo quali Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo e Martin Sensmeier quali protagonisti del gruppo di eroi, e Haley Bennett quale comprimaria.

Tra le principali differenze rispetto l’opera originale ci sono lo stile e le caratteristiche narrative e tecniche che contraddistinguono il cinema odierno, ma anche una serie di tematiche più attuali, come per esempio la mescolanza razziale che distingue il gruppo, composto da bianchi, da neri, da indiani e da orientali, tutti uniti per il comune intento.

Durante il corso della trama i vari personaggi vengono approfonditi attraverso i loro legami, i comportamenti, le motivazioni e le convinzioni; si scopre qualcosa tramite i loro punti di forza e le loro debolezze, ricavandone infine un buon quadro sia a livello psicologico che a livello emotivo.

La pellicola firmata da Antoine Fuqua è certamente di alta qualità: riesce a tenere gli spettatori incollati allo schermo nonostante un durata superiore alle due ore e a uno scontro finale che si sviluppa unicamente nella parte conclusiva dell’opera. Usare però il nome di una pietra miliare di questo tipo ha determinato anche la necessità di una cura molto attenta alla musica: non poteva essere diversamente visto che il tema dell’opera del 1960 è ormai elevata nella cultura popolare a rappresentare l’intero genere western.

Il blu-ray che la Universal distribuisce sul mercato dell’home video italiano offre un ottimo reparto video che garantisce l’esaltazione dell’immagine e degli ambienti ma anche una sezione audio di qualità grazie a un 5.1 Dolby Digital che si trasforma in un 7.1 Dts Hd Master Audio per la versione inglese. A supportare un prodotto così valido ci sono i contenuti speciali, disponibili in buona quantità: primo fra tutti la pellicola stessa in modalità vendetta, con i commenti del regista e degli attori che analizzano gli aspetti chiave della trama. Altri extra sono poi le sempre amate scene eliminate, l’approfondimento sulla figura dei pistoleri, l’analisi della conquista di Rose Creek, la regia, i protagonisti e la musica.

Titolo: I magnifici sette

Distributore: Universal