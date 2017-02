Il fratellastro di Kim Jong Un avvelenato in Malesia da due 007 nord-coreane

-Redazione- Il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe stato assassinato in Malesia, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap e altri media sudcoreani, che citano fonti anonime.

L’agenzia Yonhap sostiene che sarebbe stato ucciso, senza però fornire altri dettagli. Secondo il canale televisivo TV Chosun, l’uomo sarebbe stato avvelenato all’aeroporto di Kuala Lumpur da due donne che apparterrebbero ai servizi segreti nordcoreani.

Il fratellastro del leader nordcoreano sarebbe stato ucciso con una “punta avvelenata” dalle due donne che finora sono svanite nel nulla, eludendo le ricerche della polizia. Sull’identità dell’uomo però, Abdul Aziz Ali, capo della polizia del distretto di Sepang, ha avvertito che è ancora da confermare. Mentre i media sudcoreani danno per certo che si tratti di Kim Jong-nam.

Kim Jong-nam, figlio maggiore ed erede designato del ‘caro leader’ Kim Jong-il, cadde in disgrazia nel 2001 dopo essere stato arrestato all’aeroporto Narita di Tokyo per aver tentato di entrare in Giappone con un passaporto falso della Repubblica Dominicana.

All’epoca disse alla polizia che voleva visitare Disneyland con la sua famiglia.

Esiliato da suo padre, ha vissuto a Macao fino alla morte di Kim Jong-il alla fine del 2011. In seguito ha continuato a nascondersi, a quanto pare per paura del fratellastro che lo riteneva una minaccia alla legittimità del suo regime.