Il movimento GLBT arabo si ritrova online

Riviste virtuali per la libertà

-Elena Romanello – In Italia il movimento GLBT deve confrontarsi con trasmissioni spazzature e dichiarazioni omofobe di autrici fantasy che starebbero meglio a scrivere Harmony vista la loro visione reazionaria del mondo.

Detto questo, ci sono Paesi in cui si sta indubbiamente peggio, come quelli del mondo arabo, dove però ci sono non pochi fermenti per i diritti GLBT, grazie soprattutto alla diffusione dei giornali on line.

Il periodico virtuale giordano My Kali esce da alcuni mesi con una versione in arabo (in Giordania non si parla questa lingua) oltre che in inglese. Con questa operazione My Kali vuole raggiungere un’utenza più ampia, dal Medio Oriente al Nord Africa, continuando la sua opera di divulgazione basata sul lavoro volontario di scrittori, blogger e artisti. Agli attacchi, la rivista risponde con queste parole: La comunità GLBT giordana è sempre stata parte integrante del tessuto sociale del nostro Paese. Non siamo un prodotto di importazione o una moda, e non vogliamo distruggere le tradizioni giordane.

My Kali si rivolge alle persone GLBT nella loro interezza, presentando icone locali come la campionessa di arti marziali Yara Kakish e parlando di questioni di costume, come la raffigurazione della femminilità nei mass media, o fatti di cronaca, come le persecuzioni che hanno colpito un imam omosessuale.

L’omosessualità è legale in Giordania dagli anni Cinquanta, ma gli stereotipi sono duri a morire ancora oggi.

In Uganda, Paese in cui c’è una legge che perseguita le persone omosessuali, l’associazione Kuchu Times ha fondato il giornale Bombastic, che esce anche in cartaceo, ma che viene spesso distrutto nelle edicole dai movimenti omofobi. Bombastic non viene letto solo dalla comunità omosessuale, ma anche da molte persone etero, per il rigore delle notizie e la validità delle storie che racconta, con denunce come i matrimoni forzati delle donne lesbiche e la presenza di omosessuali all’interno della comunità cristiana.

In Kenya c’è invece Identity Magazine, che si rivolge in particolare alle fasce emarginate, come gli appartenenti al mondo della prostituzione e dei senza fissa dimora, due condizioni purtroppo in cui si trovano molti GLBT kenyoti, aprendo gli occhi su realtà davanti alle quali molti preferiscono girare la testa dall’altra parte.

Del resto, pubblicare queste riviste ha il suo margine di rischio: l’anno scorso Xulhaz Mannan, fondatore dell’unica rivista GLBT del Bangladesh, Roopbaan, è stato assassinato a Dacca, aggiungendo il suo nome a quello di numerosi omicidi locali da parte degli integralisti contro intellettuali, professori universitari, liberi pensatori e sostenitori di uno Stato laico.

Ma i collaboratori di queste testate resistono e continuano a creare spazi, talvolta cartacei e più spesso online, di incontro e confronto, per cercare di costruire forse una società migliore e più inclusiva, dando voce a chi non c’è l’ha e collegando le comunità tra di loro.