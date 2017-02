‘Il sole che verrà’. Nuovo album e tour europeo di Pippo Pollina

-Redazione– A seguito dell’uscita, lo scorso 13 gennaio, del suo 22esimo album IL SOLE CHE VERRÁ ed al relativo Tour Europeo che ha già toccato Zurigo, Monaco, Vienna, Salisburgo, Stoccarda, Amburgo, Berlino, Francoforte, Lugano e altre importanti venue europee, e che prevede ben 30 concerti nel primo mese e mezzo di apertura, il 25 Febbraio Pippo Pollina approda in Italia. Verona, Firenze, Roma e Misano Adriatico, le tappe di questo primo tour italiano; l’artista tornerà a Maggio nel Bel paese, con altre date.

Lo spettacolo, che ha già registrato il tutto esaurito a Coira, Zurigo, Allensbach, Vienna, Amburgo, richiamando più di 11.000 persone in sole due settimane di tour, vede con Pippo Pollina sul palco una fomazione tutta italiana, il Palermo Acoustic Quintet: Roberto Petroli al clarinetto e sassofoni, Fabrizio Giambanco alla batteria e percussioni, Filippo Pedol al contrabbasso e basso elettrico, Michele Ascolese alle chitarre acustiche ed elettrica e Gianvito Di Maio alle tastiere e fisarmoniche. Una band di musicisti appassionati che arricchisce la presentazione del nuovo programma musicale dell’artista siciliano: oltre ai brani dell’ultimo disco, nuovi arrangiamenti di brani storici del suo vasto canzoniere, raramente eseguiti dal vivo.

Il tour italiano apre all’Auditorium della Gran Guardia di Verona con un concerto di beneficenza al fianco di importanti associazioni del territorio: AIL, ASLA, L’Acero di Daphne. Una collaborazione che prosegue già da alcuni anni e che attraverso un profondo sodalizio d’intenti ed energie si propone di portare all’attenzione di un pubblico sempre maggiore il tema della solidarietà, sulla scorta dell’insegnamento di Don Pino Puglisi, coraggioso ed instancabile prete siciliano, ucciso dalla mafia nel 1993. Seguono tre date che danno il via al Progetto speciale per l’Italia, Tour della memoria – passi di legalità, nato per celebrare il Venticinquennale delle stragi di Falcone e Borsellino, un tour della memoria per ripercorrere i passi di legalità che dal 1992 al 2017 sono stati fatti in Italia sul tema della lotta alla mafia. Il progetto toccherà Firenze, Roma, Misano Adriatico per una serie d’iniziative legate ai temi della legalità e della giustizia, in collaborazione con le associazioni locali e/o i Comuni.

L’occasione del Venticinquennale delle stragi di mafia del ‘92 carica di significato questo tour italiano di Pippo Pollina che, in 30 anni di carriera, 22 album e più di 4000 concerti, oltre ad essere considerato un grande rappresentante della migliore tradizione cantautorale italiana, ha sempre tenuto il ruolo di ambasciatore nei paesi di madrelingua tedesca, principale bacino del suo grande pubblico, di una italianità legata anche ai temi della legalità e della giustizia. Tanto che al concerto finale della scorsa tournèe, a Zurigo nell’Agosto del 2015, uno stadio con più di 8.000 spettatori ha accolto Giovanni Impastato (fratello di Peppino Impastato ucciso dalla mafia nel 1978) con una standing ovation sorprendente, pensando alla composizione prevalentemente straniera del pubblico in sala.

Pippo Pollina, che ha fatto parte del primo grande movimento antimafia siciliano degli anni ’80 e che giovanissimo collaborava con il mensile I Siciliani di Giuseppe Fava, andato via dalla Sicilia dopo l’omicidio del direttore del giornale, ha peregrinato in giro per il mondo per poi insediarsi in Svizzera dove ha intrapreso una brillante carriera artistica. L’impegno ha sempre caratterizzato i temi del suo canzoniere facendogli ottenere premi e riconoscimenti in Italia e all’estero.

Il coinvolgimento di Giovanni Impastato, che accompagnerà entrambi i tour italiani, è stato pensato con il fine di prevedere due momenti: uno di mattina, convegno/ conferenza/incontro con le scuole e l’altro serale con il concerto di Pippo Pollina e del Palermo Acoustic Quintet: un programma che, grazie alla bella amicizia con Impastato, permette di agire concretamente sui temi cari all’artista, attraverso il coinvolgimento dei giovani delle scuole e dell’associazionismo locale per segnare insieme i passi da compiere nella direzione del sole che verrà.

Queste le date e i teatri interessati dalla tournée:

25/02/17 Verona – Auditorium Gran Guardia

26/02/17 Scandicci (FI) – Teatro studio Mila Pieralli

28/02/17 Roma – Teatro Vascello

01/03/17 Misano Adriatico (RN) – Teatro Astra

La conclusione dei tour italiani di Pippo Pollina sarà il 9 Giugno a Palermo, città natale dell’artista e teatro delle stragi di cui ricorre il venticinquennale, con un grande concerto al Teatro Massimo, il più’ grande d’Italia, il terzo d’Europa dopo Vienna e Parigi. La promozione di questa data speciale, attraverso i soli social dell’artista, ha già fatto registrare il tutto esaurito prima ancora dell’apertura ufficiale delle vendite dei biglietti, tanto da indurre l’artista a valutare la possibilità di replicare il concerto.

Per informazioni, prenotazioni e biglietti: prenotazioni@pippopollina.com

Relazioni con la stampa:

Maurizio Quattrini 338 8485333; maurizioquattrini@yahoo.it

Marina Nocilla 338 7172263; marinanocilla@gmail.com