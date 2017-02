India. Decapita la moglie e consegna la testa alla polizia: “Mi ha tradito”

-Redazione- Ha decapitato la moglie con una spada.

Poi, in preda alla follia omicida, si è presentato al commissariato con la testa tenuta stretta in mano per i capelli, confessando il delitto ma senza mostrare segni di pentimento: «Mi ha tradito. L’avevo avvertita».

È successo nel villaggio di Ghareli, in India, dove Narayan Singh, agricoltore 38enne, ha ucciso la moglie Sarita, 28 anni, dopo averla vista con un uomo.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni abitanti del villaggio, Singh aveva colto la moglie in flagrante per due volte con il suo amante. In entrambi i casi si era limitato a un avvertimento, ma da allora l’uomo non aveva più smesso di seguirla.

Così, quando il 30 gennaio li ha trovati mentre si rotolavano in una campo ha perso il lume della ragione: ha afferrato una spada e ha tagliato la testa di Sarita. Alcuni abitanti, che hanno assistito alla scena e l’hanno visto vagare con il capo della donna in mano, hanno chiamato la polizia.

Ma Singh si era già avviato verso il suo destino: ha camminato per 8 chilometri e si è presentato al commissariato dove ha confessato il delitto. «Mia moglie ha calpestato la mia fiducia – ha detto davanti agli agenti – Questo è il motivo per cui l’ho decapitata. L’avevo avvertito già due volte, ma lei non ha riparato ai suoi errori».

«Narayan Singh avevi dubbi circa il carattere della moglie – ha detto Vijay Khatri, incaricato delle indagini – Secondo alcuni testimoni, negli ultimi giorni non si perdeva un solo spostamento di Sarita. Così quando l’ha vista con l’altro uomo, l’ha decapitata in un impeto di rabbia. Poi, in preda al delirio, ha vagato con la sua testa fino a qui».

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’uomo verrà detenuto in custodia cautelare per 14 giorni e a fine mese dovrà presentarsi davanti ai giudici.