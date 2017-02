Lavoro. Via libera al licenziamento immediato per i “furbetti del cartellino”

–Redazione– Il governo ha dato il via libera al licenziamento immediato per i “furbetti del cartellino”.

I dipendenti pubblici che timbrano e poi si assentano dal posto di lavoro, saranno sospesi entro 48 ore ed entro 30 giorni licenziati, al termine del procedimento disciplinare.

Il decreto legislativo è stato approvato dal Cdm con i correttivi. A novembre, la Consulta lo aveva dichiarato illegittim.

Il provvedimento contiene ‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, apporta infatti modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Sul decreto dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Ora, quanti verranno colti in flagrante, resteranno senza stipendio fatto salvo il diritto all’assegno alimentare, “senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto.

La violazione di tale termine comunque “non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile” si legge nel decreto.