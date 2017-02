“Le Età” a Torino. Mostra d’Arte in Cripta

-Ivan Fassio-

Oh, le mie scritture ingranate

Nel circolo delle creature!

Simili a luce, ma eterne,

Si svelano a tutti, donate,

Perché tu possa vederle.

Due poteri ci abbattono, due Soli: la creazione e la libertà. La domanda è un’illuminazione, dove germoglia perpetua un’alba doppia, ugualmente caricata ai poli, calamitata calamità. Se per tremore guardiamo in alto, una risposta sta sugli alberi, quali creature vicine alla perfezione. Al di là delle strutture del labirinto, necessità comunitarie, perplessità di trama, la soluzione dell’artista è, talvolta, il volo. Volontà di scavalcare, cecità consumata, peccato originale. Certo, si deve essere cauti, quel tanto che ci basta e per quanto sempre occorre, ché l’unicità è azione possibile e dovuta. Qui, la pratica è messaggio, mai più stile, bensì passaggio.

Io, come te, ho visto le mete allontanarsi, cedere un passo al secondo nell’allarme dell’esistenza: scogliere del cielo dove ogni istante s’infrange. Tutte le stelle ho ascoltato spegnersi, soffocate su solai ammantati di fieno. L’incendio sciogliersi e la morte rivivere, la fame infinita. Certo, occorre stare così, tanto giovani, perché le nostre braccia non trascinino mai più un’immagine cara. Forse, da qui passa soltanto, di nuovo ed ancora, la sicura eternità dell’umano. Saperlo è esserci, almeno, per quell’attimo cavo: una vita ci basta.

Poi, con la barca a remi

E quella a vela,

L’uomo cominciò a cucire

Le parole sulla Terra,

Scoprendo l’uso della tela.

Per me, che non so nuotare,

Questa Storia è proprio bella.

Le Età

Il Sonno della Materia

a cura di Amalia de Bernardis + Ivan Fassio

con il Patrocinio della Città di Torino

Inaugurazione domenica 5 febbraio dalle 18,30

fino al 26 febbraio: mar.-ven. 18.30-20.30 / sab.-dom. 17.00-20.30

Cripta della Chiesa di San Michele Arcangelo

Via Giovanni Giolitti, 44 – Piazza Cavour, 12

Torino

Le Età con gli artisti Silvia Beccaria, Vadis Bertaglia, Andrea Chidichimo, Vanessa Depetris, Luciano Gaglio, Veronica La Greca, Andrea Massarelli, Ester Pairona, Cosimo Savina, Silvia Vaula