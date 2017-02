Lite furibonda nella camera d’albergo con la compagna: Maradona interrogato dalla polizia spagnola

-Redazione– Il viaggio di Diego Armando Maradona a Madrid è decisamente movimentato.

Il Pibe, in Spagna per la sfida di Champions tra Real e Napoli, è stato interrogato per una presunta aggressione ai danni della fidanzata Rocío Oliva.

Il quotidiano Marca riferisce che agenti nella stanza dell’hotel dove alloggia l’argentino, che ieri si è distinto per un confronto animato con un giornalista spagnolo. Secondo l’edizione online del giornale, Oliva avrebbe ridimensionato la questione parlando di una “discussione animata”.

Il personale medico ha verificato che nessuno aveva riportato lesioni.

Maradona e la compagna non hanno manifestato l’intenzione di denunciare alcunché e, poco dopo, anche la polizia ha lasciato la stanza.