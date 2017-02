Mafia. Durissimo colpo al tesoro di Messina Denaro: 13milioni sequestrati

–Redazione– Un durissimo colpo è stato inferto al “tesoro” di Matteo Messina Denaro, la “primula rossa” di Cosa Nostra.

I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno infatti proceduto alla confisca di beni per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro a carico degli imprenditori Filippo Greco, Antonino Moceri e Antonino Francesco Tancredi. Tutti e tre erano stati arrestati nel dicembre del 2011 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e fittizia intestazione di beni, ma poi vennero assolti.

L’indagine, ai tempi, mise in luce come l’organizzazione, riconducibile a Messina Denaro, fosse in grado di controllare le attività economiche e produttive del territorio attraverso la gestione occulta di società ed imprese in grado di monopolizzare il remunerativo mercato olivicolo.

Ora, nonostante l’assoluzione dei tre, avvenuta l’anno scorso, il tribunale di Trapani ha evidenziato la sussistenza dei presupposti alla base dell’originario provvedimento di sequestro, disponendo la confisca di 108 immobili, 4 società operanti nel settore dell’olivicoltura, 11 veicoli e numerosi rapporti bancari. Tra i beni confiscati ci sono ville, abitazioni, fabbricati industriali e terreni.