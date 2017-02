Migranti. Salvini: “Pulizia di massa con le maniere forti, via per via”

-Redazione- “Ci vuole una pulizia di massa anche in Italia”.

Parole drastiche quelle di Matteo Salvini, che si è espresso così contro immigrati e immigrazione in un corteo a Recco, provincia di Genova, dove si stava tenendo la campagna di tesseramento della Lega Nord

. E ancora, Salvini ha invocato una pulizia “via per via, quartiere per quartiere e con le maniere forti se serve perché ci sono interi pezzi d’Italia fuori controllo. Non vedo l’ora una volta al Governo di controllare i confini come si faceva una volta e usare le navi della marina militare per soccorrere e riportare indietro i finti profughi”.