Mistero Milan closing: i soci cinesi sembrano spariti e i soldi pure

-Redazione- Il closing del Milan diventa un mistero.

A pochi giorni dal termine previsto per il 3 marzo, con l’Asssemblea del club confermata dal Milan in una nota per lo stesso giorno, i soci cinesi sembrano essersi dileguati.

L’ad designato dalla cordata cinese, Marco Fassone, che stava organizzando la conferenza stampa in occasione del closing, insieme ad un giornalista di Milan Channel, a quanto apprende l’Adnkronos, non riesce più a mettersi in contatto con i referenti del fondo cinese di Sino-Europe Sports che dovrebbero formalizzare l’acquisto del 99,93% delle quote rossonere.