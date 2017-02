Napoli. La sposa vuole il suo cane all’altare, il parroco nega il matrimonio

-Redazione– Una promessa-sposa esprime il desiderio di poter avere accanto nel giorno del matrimonio, l’affetto più caro: il proprio cane.

Ma Franco Rapullino, parroco della chiesa napoletana di San Giuseppe a Chiaia, non ci ha pensato neanche un istante. E ha bocciato in pieno, inorridito, la richiesta della ragazza.

«Non posso dire cosa ho risposto – racconta il sacerdote che ha pure reso pubblico l’episodio nel corso di una omelia domenicale – diciamo solo che dopo mi sono dovuto confessare. E non credo proprio che quelle persone, una madre con sua figlia, torneranno nella mia chiesa. Non sono stato diplomatico nel dire no».

“Gli animali sono la parte più piccola della Creazione divina, ma noi un giorno li rivedremo nel mistero di Cristo” diceva Papa Paolo VI. “Uomo, vegetali, animali siamo tutti nella stessa barca; non si tocca l’uno senza che a lungo andare non si danneggi l’altro” aggiungeva Papa Luciani. “E’ urgente seguire l’esempio del povero di Assisi e abbandonare sconsiderate forme di dominio, cattura e custodia verso tutte le creature” amava ripetere Papa Giovanni II.

Sinceramente non si riesce a capire dove stia la mancanza di rispetto nell’entrarci con un cane tranquillo ed educato..

Allora quando entra in chiesa un assassino o un pedofilo, un ladro, uno spacciatore, cosa dovremmo fare?