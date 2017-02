Padrino di Battesimo: ai divorziati no al figlio di Riina sì

-Redazione- Salvo Riina, figlio del capo di Cosa Nostra, anch’egli condannato per associazione mafiosa, è tornato in Sicilia con un certificato di idoneità a fare il padrino in un Battesimo, certificato firmato da un parroco di Padova.

Riina Jr. talmente buon cattolico da far cadere nell’oblio il suo passato mafioso, proprio lo stesso che commentava le stragi Falcone e Borsellino organizzate dl padre “Totuccio se li fumò a tutti, li scannò”.

Per la procura distrettuale antimafia non ha mai interrotto i suoi rapporti con le famiglie mafiose.

Tutto insignificante per un parroco di Padova e per un altro prete di Corleone, don Vincenzo Pizzitola, che ha autorizzato il giovin Riina ad esercitare il ruolo di padrino di battesimo, cosa che viene negata ad esempio ai divorziati.

La notizia non è pr nulla piaciuta al vescovo d Corleone, monsignor Michele Pennisi, che indignato afferma “Né io, né gli uffici della Curia eravamo informati. Consentire al figlio di Riina di fare il padrino di battesimo è stata una scelta censurabile e quanto meno inopportuna, che io non approvo”.

E amareggiato prosegue “Il parroco si è giustificato dicendo che il figlio di Riina aveva presentato un certificato di idoneità firmato da un parroco della diocesi di Padova, e che aveva il permesso del giudice per venire in Sicilia. Ma io non cambio idea su quanto accaduto”.

Il vescovo ricorda che il padrino “deve essere il garante della fede, deve dare testimonianza con le sue azioni. E non mi risulta che il giovane abbia mai espresso parole di ravvedimento per la sua condotta”.