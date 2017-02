Pausa sesso durante l’orario di lavoro in Svezia

–Redazione- Un’ora di pausa durante la giornata lavorativa, e per di più retribuita, per fare sesso.

E’ questa l’idea lanciata da Per-Erik Muskos, consigliere comunale della cittadina svedese di Overtornea, nel nord del Paese, che qualche giorno fa ha avanzato una mozione per dare ai suoi concittadini la possibilità di usufruire di un’ora di pausa per tornare a casa e fare sesso con il proprio partner.

Fantascienza?

Non esattamente, visto che il 42enne, scrive il ‘Mail Online’, ha presentato la mozione con l’intenzione di “migliorare le relazioni personali” degli svedesi, sostenendo che “molti studi dimostrano che fare sesso giova alla salute”.

Certo, non c’è modo di verificare che il lavoratore approfitti della pausa per andare a letto con il proprio partner, “potrebbe preferire andarsi a fare una passeggiata” ha detto Muskos, ma a ogni modo, se dovesse essere accolta, la proposta potrebbe incoraggiare iniziative simili in tutta Europa.