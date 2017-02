Pd. Emiliano: “Renzi non si dimetterà, ha troppi soldati e salmerie da sistemare”

–Redazione-“Le dimissioni sono l’unico modo per avviare il congresso, altrimenti bisognerà attendere giugno. Mancano pochissimi mesi, quindi Renzi potrebbe decidere di accelerare questo processo e avviare la fase congressuale”.

A dichiararlo è stato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ospite dell”Intervista’ di Maria Latella su Sky tg24

“Dopo di che è sicuro che Renzi non si dimetterà, perché è chiaro che ha un sacco di soldati e salmerie da collocare, non sa dove metterli e se perde la possibilità di fare le liste è chiaro che i sondaggi, che ora gli sono favorevoli – ma che bisogna prendere con molta cautela, visti i macroscopici sbagli fatti dai sondaggisti al recente referendum del 4 dicembre – non credo sarebbero gli stessi”.

“Se non ci fossero le elezioni immediate e non potesse utilizzare l’argomento convincente della scelta di chi mettere in lista, tenendo così insieme tutte le correnti del partito, credo quindi che l’esito del congresso potrebbe essere ben diverso”, ha concluso Emiliano.