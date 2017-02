Polisportiva Palermo: una struttura speciale per pazienti speciali

-Redazione- “Nel paese dei cerchi c’è posto per i quadrati”.

Questo il titolo delle quattro giornate di studio sull’intelligenza non verbale in età evolutiva e i relativi disturbi che si terrà tra il 4 e 5 febbraio e il 18 e 19 febbraio nella Polisportiva Palermo, un’iniziativa del presidente Corrado Ferlito, rivolta agli operatori sanitari per trattare con maggiore efficacia e competenza i pazienti speciali.

La Polisportiva Palermo, sita in via Belgio, opera da anni nel campo medico riabilitativo e in quello sportivo con il patrocinio della Federazione Logopedisti Italiani.

Il corso consentirà l’acquisizione di 35 crediti formativi ECM per i 65 partecipanti: logopedisti, medici fisiatri, psicologi e neuropsichiatri infantili.

“Avremo proprio per questo i dottori Enrico Iurato e Giovanni Masciarelli, logopedista il primo mentre neuropsicologo e psicoterapeuta il secondo, ben noti ai più alti livelli in questo campo – afferma Salvatore Modica, direttore amministrativo della Polisportiva Palermo e organizzatore del corso – che daranno un’impronta speciale a questo percorso formativo. Un campo nel quale la nostra struttura ha sempre investito, credendo nella formazione dei terapisti che lavorano al suo interno. Organizziamo corsi del genere sin dal 1999, molto prima che nascessero gli Ecm, e da sempre teniamo che la formazione possa essere estesa anche ad altri operatori. Questo perché crediamo nell’importanza che il territorio offra specialisti che, anche se non lavorano da noi, abbiano reali capacità riabilitative e terapeutiche“.

Un’iniziativa importante rivolta a coloro che intendono operare con i bambini in tenera età.

«In Polisportiva vengono bimbi anche con due mesi di vita – aggiunge Modica – verso i quali dobbiamo avere un particolare approccio. Io sono qui da 18 anni e incontro ragazzi che hanno spento la prima candelina da noi e che tornano per fare il mantenimento, ma anche per festeggiare il loro ingresso nella maggiore età o la laurea. Quando questo accade, è una gioia per tutti noi. Ci fa, poi, enorme piacere godere del patrocinio della FLI, per la quale sarà presente la presidente, la dottoressa Maria Rosa Paterniti».

Durante il corso si terranno, oltre a lezioni teoriche, i partecipanti fruiranno di sessioni pratiche, discutendo in gruppo di casi portati da loro stessi.

I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 18.30 del sabato e dalle 9 alle 14 circa della domenica.