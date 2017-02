Polizzagate. La base grillina contro Raggi “Ma ‘ndo l’avete trovata?”

-Redazione- ‘#Mandolavetetrovata’ è l’hashtag del giorno.

Almeno nella base M5S, dove rimbalza dal blog di Beppe Grillo alla pagina Facebook della sindaca di Roma Virginia Raggi. Al centro di una nuova vicenda, il ‘polizzagate’ che sta facendo tremare l’intero Movimento.

Gi attivisti grillini si sfogano in Rete, nel mirino la prima cittadina capitolina ma anche i vertici dei 5 Stelle. “C’è qualcuno che mi può intestare una polizza? – graffia un’attivista sul profilo Fb della sindaca – ricambierò con un incarico prestigioso il tutto onestamente”.

“‘Io non so nulla’… la polizza vita di Romeo – le fa eco un’altra attivista – Possibile che tutto venga fatto a sua insaputa? Ma chi abbiamo eletto? Mi fermo qui altrimenti mi parte l’insulto e non ho nessuna voglia di polemizzare con chi ha ancora voglia di difenderla”. E in effetti, su Fb, non manca chi dà la colpa “ai soliti pennivendoli”, rei di “infangare la povera Virginia”.

Le difese non mancano, ma gli attacchi sono tantissimi e piovono anche sul profilo Fb di Grillo: “qui non basta una pastiglia di Maalox – lo canzona un attivista, Filippo – ma ci vuole un tir di pastiglie”.

Sul blog va in scena una battaglia a suon di commenti, tra chi difende la sindaca e chi le riserva stoccate al vetriolo. Mentre molti non nascondono la preoccupazione per il futuro del Movimento: “Salviamo le api, i lupi, i delfini, i cani, i gatti, le mangrovie, i coralli, le lumache, i vermi … Ma a noi chi ci salva?”, chiede Alex.