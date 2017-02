Processo Trattativa. Bisignani: non vedo, non sento, non parlo

-Redazione– “Io e il Bisignani facciamo riferimento alla vicenda inerente alle dichiarazioni del figlio di Ciancimino su De Gennaro e su Narracci, e cioé al fatto che il Ciancimino avesse detto che il signor Franco di cui si parlava nel noto papello era il mio amico Gianni De Gennaro; nella conversazione io dico al Bisignani di aver appreso che il Copasir avrebbe trattato e messo all’ordine del giorno tale argomento”.

Testimonianza di Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma.

Ed è più o meno questa anche la spiegazione che ha dato Bisignani, chiamato in aula come teste al processo trattativa Stato-mafia, su richiesta del difensore di Massimo Ciancimino, Roberto D’Agostino.

Rispondendo alle domande del legale ha esordito negando qualunque appartenenza a logge massoniche (“Non ho mai fatto parte della P2, ero pure troppo giovane, allora c’era il vincolo di età”) per poi sminuire quella conversazione telefonica come un semplice commento su cose note e lette sui giornali.

Quindi ha dichiarato di aver parlato di certi fatti solo in quella occasione e che, appunto, “il riferimento era alla vicenda siciliana del signor Franco e Ciancimino jr, sul fatto che al Copasir, alla cui presidenza c’era D’Alema, esprimevano preoccupazione e per evitare ogni forma di destabilizzazione… Pecoraro era legato a De Gennaro ed era dispiaciuto delle dichiarazioni di quel che stava succedendo. Ma io non mi sono mai interessato. Lui mi chiedeva spesso altri commenti su notizie di cronaca che c’erano sui giornali”.

Tuttavia, così come hanno fatto notare i pm Vittorio Teresi e Nino Di Matteo al teste, la notizia delle dichiarazioni di Ciancimino che indicavano De Gennaro come il signor Franco, divenne pubblica solo in un secondo momento (nel dicembre 2010 con l’inchiesta per calunnia a carico del figlio dell’ex sindaco mafioso, mentre la telefonata è di ottobre).

Dunque come è possibile che i due si riferivano specificatamente a quel fatto? Inoltre, come aveva fatto Bisignani ad aver compreso quel che l’ex braccio destro di De Gennaro volesse intendere se nella conversazione non aveva mai fatto alcun nome?

Bisignani ha inoltre confermato di non aver mai conosciuto Narracci e tantomeno frequentato De Gennaro.