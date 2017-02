Resident Evil torna all’horror

–Maurizio Di Gioia– Dopo aver messo mano a Resident Evil 7 Biohazard, la prima sensazione che si ha è quella di un ritorno alle atmosfere horror che avevano contraddistinto i primi capitoli della saga. La paura è protagonista assoluta, anche grazie all’utilizzo della visione in prima persona e, per quanti lo possiedano, al visore virtuale.

La storia ha inizio quando Ethan riceve un video dove scopre che la moglie, ritenuta morta, è in realtà in grave pericolo. Nonostante l’esplicita richiesta di non intromettersi, l’uomo raggiunge la casa dei Baker per cercare la donna e la verità. Ha così inizio un’avventura pericolosa dove dovrà affrontare non solo i membri della famiglia ma anche i micomorfi, mostruosi esseri che possono essere divisi in tre categorie: quelli più classici, quelli particolarmente agili e quelli più lenti e resistenti.

Nonostante Resident Evil 7 Biohazard abbia alcuni momenti in cui improvvisi elementi terrorizzano il giocatore, di base riesce a suscita un continuo stato di tensione che si sviluppa non solo nelle fasi esplorative ma anche in quelle d’azione o in quelle in cui è necessario risolvere alcuni enigmi.

Per potersi gustare al meglio il gioco è importante prendersi tutto il tempo necessario, senza alcuna fretta, andando anche a completare la raccolta dei collezionabili utili a scoprire i segreti legati alla casa e alla famiglia Baker.

Una nota di merito spetta alla sezione audio: un titolo horror che vuole avere successo deve fare molta attenzione agli effetti sonori e alle musiche. Resident Evil 7 Biohazard non delude affatto, facendo anche di questo aspetto un protagonista celato ma essenziale per la buona riuscita finale.

Titolo: Resident Evil 7 Biohazard

Distributore: Halifax