Riina ha ragione: la trattativa non esiste

-R.C.- «Non capisco tutto questo stupore e questo clamore per la decisione del mio cliente Totò Riina di rispondere alle domande dei magistrati del processo sulla trattativa. Lui è innocente, quindi risponderà ai pm per dimostrare che sul suo conto i Ciancimino hanno solo costruito delle balle colossali».

Giovanni Anania, legale storico del boss mafioso Totò Riina, commenta la decisione del capomafia ottantenne di rispondere ai pm del processo sulla trattativa tra Stato e mafia che lo vede imputato con l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato, insieme con altri boss mafiosi e con l’ex presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza, e l’ex capo del Sisde, Mario Mori.

Il maggiore accusatore di Riina è il coimputato Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo, Vito Ciamcimino, condannato per mafia.

È stato proprio lui, accusato nel processo di concorso esterno in associazione mafiosa, a raccontare di avere ricevuto il “papello” da Riina tramite un altro imputato, Antonino Cinà, il tutto confermato anche dal geometra Lipari.

«Tutte balle – dice il suo legale, Giovanni Anania – Riina dimostrerà durante l’interrogatorio che i Ciancimino, padre e figlio, hanno raccontato solo bugie per ottenere i loro benefici e salvare i soldi».

Quindi per Riina la trattativa non è mai esistita, così come le esternazioni intercettate nel carcere di Opera, nelle quali il capo dei capi confidava all’amico Lo Russo “Sono stati loro a cercarmi” non sono altro che una burla, essendosi Riina accorto di essere intercettato e di conseguenza ha voluto prendersi gioco degli inquirenti.

Un altro tassello a posto e, se vogliamo, si può anche essere d’accordo con quanto anticipa l’avvocato Anania, riportando il pensiero di chi Totuccio lo ha conosciuto bene “Certo che per Riina la trattativa non esiste. Lui non ha mai trattato con nessuno, lui ha sempre e solo impartito ordini, o obbedivano o uccideva”.