Riina parla? Dormano sonni tranquilli

-di Gianfri- Tanto si è letto in questi giorni sulle pagine dei quotidiani, anche quelli che da sempre si disinteressano di questione inerenti la mafia, ignorandone completamente l’esistenza stessa, fuorchè non debbano criticare e sparlare dei processi sulle stragi o sulla trattativa Stato-mafia.

Ebbene, tutti hanno versato fiumi d’inchiostro per annunciare a nove colonne che il capo dei capi, Totò Riina, risponderà alle domande dei giudici nella prossima udienza che si terrà avanti la Corte d’Assise di Palermo, per intenderci quella dove si celebra il processo Trattativa.

Hanno dato grande risalto a questa notizia, quasi come se il capomafia avesse dichiarato di voler collaborare. Tutta questa enfasi e pubblicità per una normale decisione mi porta a riflettere e mi dà da pensare.

Anche perché posso affermare con certezza, conoscendo il personaggio, che non emergerà nulla di nuovo dalle dichiarazioni di Riina, se non scagliarsi contro i giudici “comunista” e contro i collaboratori di giustizia, in particolare quelli che hanno raccontato la verità su di lui.

Affermerà come sempre, che i collaboratori dicono “bugiarderie” per usare il suo stile di esprimersi, né confermerà quanto intercettato nelle famose passeggiate con il suo amico Lo Russo, nel carcere di Opera.

Pertanto penso di poter tranquillizzare tutti coloro che non dormono la notte, parlo ovviamente di chi è ancora in vita, essendo trascorso tanto tempo da quelle vicende.

E si metta il cuore in pace l’antimafia che spera in qualcosa di positivo, in rivelazioni sensazionali.

Naturalmente chi scrive spera che Totuccio collabori, così come mi auguro che non segua la stessa sorte di Bino Provenzano, il quale avendo manifestato la decisione di voler collaborare, decisione rimbalzata al di fuori del carcere, cadde rovinosamente, non si sa come, dal letto e successivamente venne dichiarato incapace di intendere e volere.

Comunque aspettiamo di conoscere cosa dirà Salvatore Riina in questa udienza.

Augurandoci che abbia preso atto del consiglio espresso in una lettera aperta () dal suo ex amico (http://www.articolotre.com/2016/07/franco-di-carlo-lettera-aperta-a-toto-riina/) Franco Di Carlo, indirizzatagli qualche tempo fa.