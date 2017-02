Rischio terrorismo: la Tour Eiffel verrà messa sotto vetro

–Redazione– A fronte delle reiterate minacce da parte dello Stato Islamico contro la Francia -e il suo simbolo per eccellenza, la Tour Eiffel– il celebre monumento potrebbe venir messo letteralmente “sotto vetro”.

Il comune di Parigi, infatti, ha annunciato la possibilità di costruire, in autunno, muro di vetro anti-proiettile di 2 metri e mezzo intorno alla Torre Eiffel per rafforzarne la sicurezza. Lo ha annunciato il

L’opera, sostituirebbe le barriere erette in occasione dell’Euro-2016 della scorsa estate.

“Al momento siamo ancora in una fase iniziale”, informa il comune, precisando che il progetto richiede il parere favorevole di una apposita commissione prima del bando di una gara di appalto.