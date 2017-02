Rom in gabbia, Saviano si infuria e Salvini risponde

–Redazione– “È evidente che Salvini ha perso la testa, e nel tentativo di intercettare il voto delle persone peggiori del nostro sventurato Paese, non esita ad incitare a realizzare reati gravissimi. Diffondere, senza stigmatizzare, un video in cui due folli sequestrano (e ridono mentre lo fanno) una donna solo perché non italiana è inaccettabile da chiunque, da un comune cittadino e da un parlamentare a maggior ragione”.

A scriverlo è stato, nelle scorse ore, lo scrittore Roberto Saviano, intervenendo in merito alla vicenda che ha visto dei dipendenti della Lidl rinchiudere in gabbia alcuni Rom, a Follonica.

“La Politica, tutta, isoli Salvini immediatamente – chiede Saviano, riferendosi alle dichiarazioni – perché chi si allea con lui ne condivide i deliri che come risultato possono avere solo la fine della democrazia. Tutto questo sembra una caricatura e invece è il volto più terrificante del tempo che ci è toccato vivere”.

“Condivido questo post di Salvini, pur provando ribrezzo, perché è l’unico modo per mostrare quello che ha scritto e avere prova di quanto in basso possa arrivare un politico, di quanto in basso possa arrivare un uomo”, conclude Saviano.

La risposta del leader del Carroccio, però, non si è fatta attendere: “Buongiorno amici, Robertino Saviano ce l’ha con voi, con tutti quelli che hanno difeso i due lavoratori della LIDL”, ha replicato infatti, sempre su Fb. “‘Cari miseri, idioti delinquenti, io vi ADORO! P.s. Tranquillo Robertino, quando vinciamo e riportiamo un po’ di ordine, di regole e di lavoro in Italia, tu potrai continuare a scrivere le tue perle e a fare soldi. Salutaci i tuoi amici ROM”.