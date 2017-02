Roma. L’assessore Berdini: “Raggi inadeguata e amante di Romeo”, poi smentisce

–Redazione-Mi dispiace per ‘La Stampa’ ma io non ho rilasciato alcuna intervista, sono mesi che non ne faccio. Stavo parlando con due amici e il giornalista, questo piccolo mascalzone, ha carpito alcune frasi”.

A dichiararlo è l’assessore capitolino Paolo Berdini, a Rainews24, smentendo il colloquio pubblicato oggi da ‘La Stampa’ nel quale avrebbe definito il sindaco di Roma Virginia Raggi “impreparata”.

“Confermo di aver detto che la Giunta Raggi è impreparata ma mi ci metto anche io in mezzo, non immaginavo di trovare questo baratro a Roma”.

Nel colloquio riportato dal quotidiano, Berdini avrebbe accusato la Raggi di essersi “circondata di una corte dei miracoli”, definendo la prima cittadina”inadeguata al ruolo che ricopre”. Parlando poi della vicenda Romeo, l’assessore capitolino, avrebbe detto: “Sono proprio sprovveduti, questi secondo me erano amanti. L’ho sospettato fin dai primi giorni, ma mi chiedevo, com’è che c’è questo rapporto?”. E conclude: “Io sono amico della magistratura, Paolo Ielo lo conosco benissimo, è un amico, ma lei è stata interrogata otto ore. Anche lì c’è qualcosa che non mi torna”.

“Questa mattina”, è stata però la replica del quotidiano torinese, l’assessore del Comune di Roma Paolo Berdini ha smentito di aver rilasciato delle dichiarazioni al nostro giornale sulla giunta di Virginia Raggi. ‘La Stampa’ conferma parola per parola il colloquio con l’assessore Berdini pubblicato nell’edizione odierna a firma del giornalista Federico Capurso”.

“Se umanamente si può comprendere l’imbarazzo dell’assessore, questo comunque non giustifica in alcun modo gli inaccettabili giudizi che Berdini ha pronunciato sul collega per cercare di smentire quanto riferito” conclude la nota.