Roma. Sparatoria fuori da locale, quattro feriti

–Redazione– Sparatoria, questa notte, a Roma, appena fuori dal locale Room 26, nel quartiere Eur.

Secondo quanto si apprende, a sparare sarebbe stato un uomo, probabilmente ubriaco e infuriato per essere stato allontanato dal locale. Gli spari, però, hanno raggiunto quattro persone, di cui tre sarebbero ora in gravi condizioni. Si tratta di tre italiani e di uno spagnolo.

Indagini sono ora in corso per ricostruire l’accaduto e rintracciare il colpevole e per capire se i feriti siano rimasti coinvolti nel diverbio che ha portato il responsabile ad essere allontanato dal locale.