Salone del Libro 2017: prime certezze

La conferenza stampa di mezzo termine svela importanti novità

-Elena Romanello – A Torino si è tenuta la conferenza stampa di mezzo termine verso il Salone del libro 2017, che si terrà nel capoluogo sabaudo al Lingotto dal 18 al 22 maggio.

Sono stati mesi di indiscrezioni, notizie allarmanti, sfiducia, strane voci che circolavano, ma dalle parole di Nicola Lagioia e Marco Montalcini sono emerse molte rassicurazioni e spunti interessanti che rendono a questo punto appetibile l’attesa verso il Salone.

Innanzitutto, sono stati annunciati la Regione e lo Stato ospite: nel primo caso si tratta della Toscana, patria di Dante e di tante altre iniziative culturali, nel secondo sono gli Stati Uniti, il Paese che ha visto Bob Dylan proclamato Nobel per la letteratura e Donald Trump diventare presidente, diviso quindi tra aperture e chiusure. Ci sarà inoltre uno stand importante per Matera, capitale europea della cultura nel 2019.

Poi, sono confermati il concorsi Lingua Madre, la presenza di Slow Food che curerà la sezione sul cibo, il Bookstock Village con l’iniziativa Adotta lo scrittore e la mostra dedicata ai libri d’arte per ragazzi di tutto il mondo realizzata in collaborazione con la Children’s Book Fair di Bologna, uno dei primi partner del rinnovato Salone. Nel padiglione 1, spazio anche la musica, e il Salone ospiterà stand e spazi dei principali festival letterari italiani.

L’allestimento prevederà sia stand che librerie aperte, con uno spazio di collaborazione per i librai indipendenti di Torino: a dare l’adesione all’evento torinese sono ad oggi il 95% di partecipanti dell’anno scorso, più alcune new entry, attratte dagli stand più convenienti, senza contare la politica di aiuto e di prezzi calmierati per gli editori che provengono dalle zone terremotate.

Inoltre è stato svelato anche il tema di quest’anno, Oltre il confine, attualissimo, che comprenderà approfondimenti su età della vita, immigrazione, razzismi, questioni di genere, Storia e tanto altro ancora.

L’immagine guida del disegnatore Gipi riflette in pieno il discorso dei confini e dei libri.

A questo punto non resta che iniziare il conto alla rovescia per lo svelamento del programma del Salone e del Salone Off a fine aprile, con tutti gli ospiti: intanto il capoluogo sabaudo ospita la Grande Primavera torinese con una serie di artisti.

In programma ci sono: il Premio Pulitzer Philip Schultz (9 marzo), la Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo), il maestro americano della short story Charles D’Ambrosio (29 marzo), il disegnatore Igort (4 aprile), la serata dedicata a Matera, Capitale Europea della Cultura (18 aprile), il Premio Nobel Svetlana Aleksievič (28 aprile), la poetessa del rock Patti Smith (6 maggio) e l’autore-culto americano Ben Lerner (12 maggio).