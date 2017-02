Siracusa. Carabiniere donna si suicida dopo aver sparato al fidanzato che tenta di disarmarla

-Redazione- Si sarebbe uccisa sparandosi un colpo di pistola: la vittima è un maresciallo dei carabinieri di 32 anni originaria del Lazio.

La tragedia è avvenuta nell’abitazione dove la donna conviveva con un poliziotto pugliese di 45 anni, che è rimasto ferito al ginocchio da un colpo di arma da fuoco nel tentativo di disarmarla.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta: il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile e delle armi in uso alla donna e al poliziotto e inviato militari del Ris per i rilievi scientifici e gli accertamenti balistici. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.

“Agghiacciante – scrive SiracusaOggi – la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori. L’uomo era immobile sulla soglia della camera da letto, bloccato dal colpo ricevuto al ginocchio. La donna, invece, giaceva riversa sul letto in una pozza di sangue”. La giovane potrebbe aver voluto impedire al compagno di raggiungerla per farla desistere dal gesto estremo, “da qui il colpo esploso con ogni probabilità non per uccidere ma ad altezza gambe”.