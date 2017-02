Stefania Limiti: la giornalista che rischia il carcere per aver fatto il suo mestiere

–Redazione- I magistrati di Caltanissetta indagano una giornalista, Stefania Limiti, colpevole di aver rispettato il codice deontologico professionale.

La giornalista, autrice del libro Doppio Livello, ha ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini da parte della procura nissena per aver rifiutato di fornire ai magistrati il nome di un ex appartenente alla struttura Gladio, con cui Stefania Limiti era entrata in contatto e che le aveva fornito una serie di informazioni sulle dinamiche che avevano generato la strage di Capaci e sul fatto che all’origine di quell’eccidio non ci fu solo Cosa Nostra.

Stefania fa il lavoro che qualunque giornalista coscienzioso dovrebbe fare, ascolta, raccoglie, verifica e inserisce nel suo libro.

Per questo viene convocata dai pm di Caltanissetta che le chiedono di rivelare il nome della sua fonte e la giornalista continua a fare il suo dovere: rifiuta di farlo, quel nome, appellandosi alla legge professionale art. 2, secondo cui è tenuta a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie.

Stefania riceve una seconda convocazione, non parla e viene indagata ai sensi dell’articolo 371 del codice penale: false informazioni al pubblico ministero

Di la richiesta di rinvio a giudizio, se dovesse essere condannata la giornalista rischia fino a quattro anni di carcere.

A Stefania Limiti, la vicinanza e la solidarietà di Articolotre