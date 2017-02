Terremoto: i danni sono di 23,5 miliardi di euro

–Redazione– I danni provocati dal fenomeno sismico che, dallo scorso 24 agosto, coinvolge il centro Italia, valgono 23,5 miliardi di euro.

E’ quanto si apprende dal fascicolo, redatto dalla Protezione Civile italiana e inviato a Bruxelles, per l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Ue.

Secondo i dati, 12,9 miliardi si riferiscono ai danni relativi agli edifici privati e 1,1 miliardi di euro agli edifici pubblici. La stima però, comprende danni diretti, sia pubblici sia privati e i costi sostenuti dallo Stato per far fronte all’emergenza: ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità, dell’istruzione, realizzazione di alloggi provvisori, servizi di soccorso rivolti alla popolazione, messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, protezione del patrimonio culturale, ripristino delle zone danneggiate.

L’Italia aveva già presentato la richiesta per accedere al fondo lo scorso 16 novembre: ai tempi, i danni stimati erano di 7 miliardi e 56 milioni. Già allora la Commissione aveva concesso l’anticipo massimo sul contributo finanziario del Fondo, 30 milioni. Con le nuove scosse di dicembre e gennaio, però, vi è stato un notevole aggravamento, e per questo si è proceduto ad un’integrazione del fascicolo, rinviato nuovamente a Bruxelles.