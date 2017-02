Terrorismo. “Per l’Italia, rischio sempre più concreto di attentati”

–Redazione– In Italia il rischio di attentati terroristici è sempre più concreto.

A scriverlo, nero su bianco, è l’intelligence del nostro paese, nella relazione inviata oggi in Parlamento. In essa si cita una «pronunciata esposizione dell’Italia alle sfide rappresentate dal terrorismo jihadista».

I “radicalizzati in casa”, spiega il dossier, sono dediti ad «attività di auto-indottrinamento e addestramento su manuali on-line, impegnati in attività di proselitismo a favore di Daesh e dichiaratamente intenzionati a raggiungere i territori del Califfato». Ma, considerato che è sempre più difficile raggiungere le zone del Medio Oriente, potrebbero decidere di attaccare “in casa”. Pertanto, si evidenzia,«alla flessione delle partenze di foreign fighters dal territorio nazionale potrebbe corrispondere un aumento del rischio di attacchi “domestici” da parte di una o più persone legate» da amicizia o parentela. La

Non solo: nel dossier si ricorda anche la «pressante campagna intimidatoria» jihadista nei confronti dell’Italia, vista non soltanto come un «potenziale target di attacchi diretti», bensì anche come «un approdo o una via di fuga verso l’Europa per militanti del Califfato presenti in Libia o provenienti da altre aree di crisi». Di fatto, il nostro territorio potrebbe costituire «una base per attività occulte di propaganda, proselitismo e approvvigionamento logistico, nonché una retrovia o un riparo anche temporaneo per soggetti coinvolti in azioni terroristiche in altri Paesi, come verosimilmente accaduto nel caso dell’attentatore di Berlino, Anis Amri».

«Il rischio di attacchi Cbrn, ovvero con armamento chimico-batteriologico-radiologico-nucleare, da parte di organizzazioni terroristiche permane alla costante attenzione della Comunità internazionale e degli Apparati di intelligence di tutto il mondo», si legge ancora. Altro rischio, poi, è quello dei bambini kamikaze, i cosiddetti “leoncini del Califfato”, che “rappresentano un elemento chiave nell’orizzonte strategico dell’organizzazione di al Baghdadi.”

“Nel corso del 2016, in corrispondenza con gli arretramenti territoriali di Daesh, ha assunto maggior rilievo nella propaganda il ruolo dei bambini quale garanzia di continuità del progetto califfale e della prosecuzione del jihad per la conquista di “Damasco, Baghdad, Gerusalemme, Mecca, Dabiq, di Roma e dell’Andalusia”. si legge nel dossier. «Al di là delle strumentalizzazioni mediatiche, la costante esposizione dei minori a così elevati livelli di violenza, unita al forte condizionamento ideologico subìto nella fase di formazione, concorre a delineare una minaccia di lungo periodo», conclude.