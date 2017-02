The 100, il romanzo all’origine della serie televisiva

–Maurizio Di Gioia– Sono passati circa tre secoli da quando la razza umana ha abbandonato la superficie del pianeta Terra a seguito di una guerra atomica che ha contaminato irrimediabilmente il globo. Costretta a un esodo nello spazio, l’umanità deve iniziare a fare i conti con una sempre più scarsa disponibilità delle risorse. La sopravvivenza è in pericolo, al punto che l’unica ancora di salvezza sembra essere un pericoloso ritorno sulla Terra.

A poco sono servite le rigidissime norme del governo: da una parte lo stretto controllo delle nascite e dall’altra un sempre più numeroso utilizzo della pena capitale hanno solo consentito di guadagnare briciole di tempo. Anche i minorenni sono soggetti a disposizioni severissime: in caso di illeciti vengono rinchiusi fino alla maggiore età; al compimento dei diciott’anni hanno diritto a un appello a cui seguirà un perdono ufficiale o una sentenza di morte.

La drastica situazione ha spinto i governanti a ordire un piano estremo: inviare cento condannati a morte minorenni sulla superficie del pianeta per analizzarne le condizioni di vita e valutare un possibile ritorno sulla Terra.

Con il primo volume di The 100, una quadrilogia arrivata già al terzo capitolo, Kass Morgan proietta il lettore in un universo distopico e post-apocalittico mostrato tramite gli occhi di quattro diversi protagonisti: il carismatico Wells, la generosa Clarke, il solitario Bellamy e l’innamorata Glass. Grazie a tre di loro sarà possibile seguire le vicende sulla superficie del pianeta, mentre con uno si seguirà l’evolversi della situazione sulla colonia spaziale.

La saga, che gode di una trasposizione televisiva che molto si distacca dai romanzi, appartiene a quel genere young adult che sta mietendo un’incessante successo in tutto il mondo. Il lavoro dell’autrice si evidenzia grazie a uno stile scorrevole e figurativo che permette alla lettura di scivolare senza mai impantanarsi. Anche la struttura schematica dell’opera aiuta a creare un buon ritmo di narrazione: praticamente ogni capitolo viene interrotto a metà da un flashback utile a comprendere meglio la situazione oppure a scoprire motivazioni o passato dei protagonisti. I personaggi sono strutturati in maniera abbastanza elaborata anche se non si distaccano molto da alcuni stereotipi classici del genere.

Titolo: The 100

Autore: Kass Morgan

Editore: Rizzoli