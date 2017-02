The accountant, un protagonista tutto speciale

–Maurizio Di Gioia– Christian Wolff è un eccezionale contabile affetto dalla sindrome di Asperger. Nel suo lavoro è abilissimo, tanto da essere chiamato sia da grosse società quando ci sono situazioni troppo complesse e intricate, sia dai cartelli mondiali della criminalità organizzata per far quadrare i conti.

Se da una parte è portato per la matematica, tanto che i registri contabili non hanno segreti per lui, dall’altra è anche addestrato sia al combattimento corpo a corpo che a quello con armi da fuoco. Merito soprattutto di un padre estremamente severo e rigido che lo ha educato in maniera ferrea per inserirlo nella società nonostante il suo non trascurabile problema.

Un giorno Wolff viene chiamato da una azienda di robotica che vuole scoprire come mai nei registri si annidi una anomalia. Dietro a quei numeri artificiosi si cela un mistero che darà vita a una scia di sangue che coinvolgerà gli stessi vertici societari.

The Accountant è una pellicola che dura più di due ore ma che non diventa mai né noiosa né pesante, scorrendo rapida e fluida grazie a un buon ritmo narrativo e a un geniale mix di generi che si fondono in un tutt’uno: da una parte l’azione, da un’altra il romanticismo, poi la comicità e un pizzico di denuncia sociale; tutto per creare quell’equilibrato plot che si tramuta in una carta vincente.

La storia non manca anche di colpi di scena che, se non per forza inaspettati, risultano comunque ben piazzati, capaci di portare a quel finale che potrebbe piacere o meno a seconda dei gusti personali dello spettatore.

L’edizione home video distribuita sul mercato italiano dalla Warner Bros offre un reparto video fluido e ben impostato, capace nel complesso di dare una resa qualitativa indubbiamente valida, affiancata da una sezione audio che propone un Dolby Digital 5.1 che si trasforma anche in un Dts-Hd Master Audio 5.1 per l’inglese.

A impreziosire il tutto i contenuti speciali: tre extra che permettono di analizzare i segreti legati al protagonista, figura atipica degli action movie, di comprendere come la sindrome di Asperger colpisca la persona e infine la preparazione agli scontri.

Titolo: The accountant

Distributore: Warner Bros