Torino, 25enne si sgozza in coda alla cassa (e il supermercato resta aperto)

–Redazione– Si è suicidata in coda alla cassa, sgozzandosi con una scatoletta di tonno.

E’ accaduto questa mattina, intorno alle 10, all’interno del centro commerciale Carrefour di Bollengo, vicino a Torino. Vittima, una 25enne che si trovava a far la spesa coi genitori e che, poco prima dell’estremo gesto, aveva litigato con la madre. La giovane era in cura per depressione.

Due medici che si trovavano all’interno del supermercato hanno subito soccorso la 25enne, inutilmente. La stessa vittima li avrebbe supplicati di salvarla.

In tutto ciò, il centro commerciale è rimasto aperto.