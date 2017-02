Un giorno senza immigrati? L’America si ferma

–Redazione– Gli Stati Uniti senza immigrati? Un paese bloccato.

In molte città americane è stata lanciata un’iniziativa finalizzata a dimostrare come si vivrebbe negli States se i desideri del Presidente venissero esauditi.

Nella giornata di ieri, contestualmente all’annuncio del tycoon, riguardante l’imminente firma del nuovo decreto per “proteggere i confini”, in tutto il Paese i lavoratori e gli studenti immigrati sono rimasti a casa. E l’economia, per almeno un giorno, si è fermata.

All’iniziativa, che si è diffusa con un tam tam sui social media, hanno preso parte persone da Washington a Philadelphia, da New York ad Austin, e si sono uniti anche diversi proprietari di negozi e ristoranti, in segno di solidarietà ai propri impiegati.