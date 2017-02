Una Ferrari tarocca costa 40 mila euro

–Redazione- Una Ferrari o una Lamborghini al modico prezzo di 40.000 euro.

Sì, peccato che siano false.

La polizia spagnola ha sgominato un’organizzazione che trasformava vecchie Toyota in fuoriserie ‘made in Italy’. L’operazione ha portato all’arresto di 3 persone nella città di Sils, dove le auto giapponesi venivano sottoposte ad un restyling fraudolento prima di essere messe in vendita online.

La polizia ha trovato targhe, loghi e accessori in abbondanza: tutto materiale che avrebbe dovuto rendere più credibile la metamorfosi.

In totale sono stati sequestrati 14 veicoli, tutti sottoposti ad interventi di vario tipo.