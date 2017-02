Violentò una bimba di sette anni: prosciolto per prescrizione

–Redazione-“Abbiamo chiesto scusa alla vittima perché siamo stati costretti a chiedere il proscioglimento dell’imputato, nonostante non volessimo farlo. Ma è intervenuta la prescrizione”.

Con queste parole Francesco Saluzzo, procuratore generale di Torino, ha cercato di spiegare l’assurda vicenda che ha riguardato una vittima di stupro, avvenuto quando lei aveva appena 7 anni, da parte del patrigno. Vent’anni fa. La ragazza, dopo tanto tempo, ha voluto solo dimenticare e, al momento della sentenza d’appello, non si è presentata in Tribunale. Ciononostante, il presidente della Corte d’Appello, Paola Dezani, ha chiesto perdono a lei e «al popolo italiano» per l’esito della vicenda.

Messaggio ribadito da Saluzzo che, riportato dal Corriere, spiega: “Bisogna ammetterlo, siamo troppo in pochi in procura generale, per poter affrontare tutti i processi che ci arrivano. Tutti possono fare appello e ormai tutti appellano tutto ed è un sacrosanto diritto per carità. Ma così non si riesce ad andare avanti, nonostante questa corte d’Appello abbia messo in piedi da qualche tempo un metodo che ci porterà a smaltire per primi fascicoli delicati come questo”.