A lezione di giornalismo da Lirio Abbate

-Gianfri– 21 marzo, ricorrenza della memoria delle vittime delle mafie: grande risalto mediatico-televisivo, a parer mio con qualche inciampo.

Ospiti in una trasmissione sulla rete ammiraglia della Rai, il giornalista Lirio Abbate e, Klaus Davi, quest’ultimo mi viene difficile definirlo, giornalista piuttosto che opinionista

Opterei per qualificarlo come opinionista, in merito a quanto ho assistito e ascoltato.

La regia ha riproposto un reportage che Davi aveva realizzato in Calabria e subito mi è venuto il dubbio se costui fosse un vero reporter sul campo oppure pensasse di trovarsi in quel momento all’Arena di Massimo Giletti.

In onda un’intervista o presunta tale, in quanto non era comprensibile chi fosse l’intervistato e chi l’intervistatore. Una baraonda di parole, dalle quali non si evinceva se fossero più pesanti le minacce verbali proferite dall’intervistatore o quelle dell’intervistato, tra un “Ti dò uno schiaffo” e la replica “Io te ne rendo due”, il tutto condito da gesti eloquenti.

Dal momento che Klaus Davi risulta essere stato, in passato, oggetto di minacce in Calabria e se le minacce fossero queste, il dubbio mi sorge prepotente, rimango esterrefatto al pensiero che un cronista possa porre in essere tali provocazioni in casa d’altri.

Tornando alla trasmissione, dopo una siffatta lezione di giornalismo d’inchiesta, la conduttrice si rivolge ad un vero, grande giornalista, Lirio Abbate, lui sì pesantemente minacciato dalle cosche e da tempo sotto protezione, domandandogli un parere in proposito.

Con estrema delicatezza e signorilità, Abbate ha spiegato che il giornalista deve cercare la notizia e la verità, non il sensazionalismo. E queste non si cercano pigiando citofoni di condomini, anche perché è improbabile che si trovi scritto ‘signora mafia’ o ‘signor mafioso’, ma le notizie si trovano cercando, scavando, investigando.

E’ mafiosità fuoriuscire dall’etica e cavalcare la prepotenza .

Non sono i servizi come quello proposto da Klaus Davi l’immagine del giornalismo capace di contrastare efficacemente le mafie.