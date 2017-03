Addio a Danilo Mainardi: grande etologo

-Redazione– E’ morto a 84 anni Danilo Mainardi, etologo di fama internazionale e divulgatore scientifico.

Mainardi, amico di Piero Angela e spesso ospite di SuperQuark, oltre che conduttore della trasmissione “In difesa degli animali“, è stato direttore dell’Italian Journal of Zoology. Una vita dedicata all’osservazione degli animali, Mainardi ne raccontò il comportamento, lo sviluppo e le abilità comunicative studiandoli nel loro habitat, anche attraverso filmati.

In quei documenti video c’era la risposta alla sopravvivenza: quel problem solving che Mainardi arrivò a considerare l’elemento chiave dell’evoluzione. ”Non c’è bisogno di avere una mente per stare al mondo” sosteneva l’etologo nato a Milano nel 1933, che durante la guerra si era avvicinato alla natura per sfuggire alle bombe, riparando con la famiglia nelle campagne di Soresina, vicino Cremona.

Una passione che lo spinse ancora di più allo studio della biologia e della zoologia.