-Redazione- È morto a Milano, all’età di 89 anni, Felice Tortorella, meglio noto come Cino, conduttore televisivo e autore televisivo italiano, che ha legato il suo nome in maniera indissolubile allo Zecchino d’Oro, la manifestazione canora per bambini, che ha ideato e condotto dal 1959 al 2008, per quasi cinquant’anni, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì.