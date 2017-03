Agenzia viaggi propone tour: ‘Immergiti nel fascino di Cosa Nostra’

-Redazione– “Sarebbe ridicolo se non fosse drammatico. Usare la mafia come fosse un brand da valorizzare è un’offesa alle centinaia di vittime di Cosa nostra e ai loro familiari”.

Così Dario Riccobono, presidente di Addiopizzo Travel, commenta con l’AdnKronos il ‘mafia tour’, l’iniziativa proposta da un’agenzia viaggi di Trapani per “immergersi nel mondo affascinante della mafia siciliana“. Per promuovere il viaggio tra i luoghi di Cosa nostra Easy Trapani propone anche un video con tanto di fucile e coppola e una finta sparatoria.

Il ‘mafia tour’ è inserito tra le possibili escursioni proposte dall’arancina tour ai cannoli tour tra visite guidate ai monumenti e alle eccellenze enogastronomiche dell’Isola. “Visitate alcuni dei luoghi più interessanti e famosi legati alla storia della mafia siciliana in Sicilia occidentale e conoscerete gli eventi passati e recenti sulla scena politica dell’isola” spiega il tour operator.

E riserva la possibilità di scegliere tra un tour di mezza giornata (4-5 ore) per fare “una visita a Salemi per il museo della mafia siciliana o un altro luogo di vostra scelta”, oppure una giornata intera “fatta di esperienze riguardanti Cosa Nostra” in un tour di 8-10 ore. Entrambi i tour includeranno “anche altre attrazioni, come ad esempio un incontro con un giornalista o altra persona coinvolta nella resistenza attiva contro i clan criminali di Cosa Nostra”.

“Ho già dato mandato all’Ufficio legale del Comune di inviare una formale diffida all’operatore turistico perché tolga dal sito il ‘mafia tour’ e domani informerò la Procura perché siano valutati eventuali profili di responsabilità penale. Chiederò l’intervento dei magistrati per oscurare il sito”.

A dirlo è il sindaco di Trapani, Vito Damiano, che si dice “indignato” davanti alla proposta del tour operator Easy Trapani, che invita i propri clienti a immergersi nel “mondo affascinante della mafia siciliana in questo tour speciale guidato”.

“E’ una follia e un’offesa per la città e per l’intera Sicilia” aggiunge Damiano.

Proprio nella provincia del superlatitante Matteo Messina Denaro si è svolta la manifestazione di Libera in occasione della Giornata della memoria, che ha visto sfilare in corteo 12mila persone provenienti da tutta la Sicilia.