Auguri a Lady Oscar, Sailormoon e Buffy

Le protagoniste che cambiano le donne

-Elena Romanello – In questi giorni si celebrano tre importanti compleanni di altrettante protagoniste dell’immaginario, eroine che negli ultimi decenni hanno indicato alle fan e non solo nuove strade, che è ora di ricordare, in questi tempi in cui si affacciano storie invece in cui si inneggia alla sottomissione della donna con recrudescenze di storielle psedoromantiche e erotiche che si sperava fossero sparite.

Trentacinque anni fa debuttava su Italia 1 alle 20 Lady Oscar, tratto dal manga Versailles no Bara di Riyoko Ikeda, uscito dieci anni prima, nato come biografia di Maria Antonietta ispirata da Stephen Zweig e poi diventato la storia di una ragazza cresciuta come un maschio e diventata la guardia del corpo dell’ultima regina di Francia. Una serie animata e poi un fumetto che hanno fatto appassionare più di una generazione alla Storia della rivoluzione francese e del Settecento, ma che hanno anche introdotto una protagonista nuova, in un genere, come quello delle avventure a sfondo storico che, tolto l’esempio lodevole di Emilio Salgari, aveva presentato solo donnette sottomesse e pronte ad essere salvate dall’eroe di turno dal cattivo di turno, magari pure islamico. Oscar, concepita dall’autrice su modello della protagonista di Ribbon no Kishi di Osamu Tezuka, si pone a metà strada tra mondo maschile e femminile: purtroppo la Ikeda non ha il coraggio di andare fino in fondo e farne un personaggio omosessuale (tratterà l’argomento in altre sue opere, come Caro fratello e Ayako), ma il fascino di Oscar e il suo essere un personaggio nuovo e rivoluzionario è indubbio, così come la scelta dell’autrice di rinunciare ad uno zuccheroso e poco credibile lieto fine a favore di una conclusione tragica ma realistica.

Venticinque anni fa usciva in Giappone Sailor Moon, manga di Naoko Takeuchi poi trasposto in varie serie animate, anche di recente, e in alcuni film, con cui si rivoluzionò la figura della majokko, la ragazza magica, che negli anni precedenti era diventata essenzialmente una bambina che diventava grande esibendosi sul palcoscenico grazie a poteri acquisiti. Naoko Takeuchi mise insieme la magia con le doti guerriere, ispirandosi ad anime come I cavalieri dello zodiaco e creando una nuova generazione di eroine che, con poteri ispirati a pianeti e stelle, combattevano contro nemici che rileggevano archetipi occidentali come le streghe e orientali come gli yoma, i demoni della tradizione giapponese. Sailor Moon è stato uno dei manga e anime di punta degli anni Novanta, capace di innestare un nuovo boom che non si è ancora esaurito oggi, mescolando fiaba, orrore, avventura, arti marziali, commedia. In Sailor Moon Naoko Takeuchi ha anche introdotto una delle prime coppie gay ufficiali e non creata dalle speculazioni dei fan, Haruka e Michiru, Sailor Uranus e Sailor Neptune, ancora oggi tra i personaggi più amati.

Vent’anni fa debuttava come serie di metà stagione Buffy the vampire slayer, ideata da Joss Whedon, grande amante di comics e di manga, reduce alcuni anni prima da una prima comparizione sullo schermo della sua eroina in un film francamente imbarazzante. La storia di una ragazza come tante che scopre di essere la prescelta della sua generazione per combattere vampiri, demoni e forze delle tenebre conquista in tv fin da subito un pubblico non solo di adolescente, grazie a una storia che usa il fantastico come pretesto per raccontare metafore della realtà e ad una serie di personaggi che funzionano, oltre alla cacciatrice interpretata dalla carismatica Sarah Michelle Gellar, tanto da risultare forse più popolari della stessa protagonista. Buffy diventa un fenomeno di costume, dà vita ad uno spin off su Angel, il vampiro amato dalla protagonista e in cerca di redenzione, parla di vita, famiglia, sentimenti, cambiamenti, fatica di trovare la propria strada, mescolando horror, epica, fiaba, attualità. Una serie rimasta nel cuore di molti, incentrata sul potere delle donne e ancora oggi Joss Whedon si arrabbia se qualcuno gli chiede perché mette nelle sue storie donne forti: tra gli altri personaggi, sono da citare Willow e Tara, prima coppia gay di un telefilm americano, due streghe che per un periodo vivono l’unico amore non travagliato proposto nel serial.

A modo loro, sia Lady Oscar che Sailor Moon che Buffy sono state eroine emblematiche, capaci di far vedere che le donne non possono e non devono più stare a casa a fare la calzetta e aspettare di essere salvate, ma andare in giro, vivere avventure, combattere, essere protagoniste della loro vita. Insieme a loro e dopo di loro ci sono state altre ragazze e donne che hanno vissuto e vivono storie interessanti, ma Oscar, Sailor e Buffy restano uniche e originali, ognuna nel proprio genere.