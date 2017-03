Blue Whale, il gioco dell’orrore che ha portato al suicidio 130 ragazzini

–Redazione– In Italia, ne parlano il Messaggero e il Giornale. Si tratterebbe di quello che, in maniera assolutamente inopportuna, qualcuno definisce un “gioco”. Mortale.

“Blue whale”, il nome della sfida, che sarebbe divenuta virale e, quantomeno in Russia, ha già portato a diversi casi di suicidio da parte di ragazzini adolescenti.

Il “gioco” -che si accompagna a slogan nichilisti del genere “Questo non è il mondo per noi”- prevede una serie di prove che i giovani devono affrontare, in cinquanta giorni. Tra queste, il guardare per tutto il giorno film dell’orrore, svegliarsi alle 4 del mattino e incidersi una balena sul corpo.

Il cinquantesimo giorno, poi, l’ultima sfida: trovare il palazzo più alto della città e lanciarsi.

Qualcuno, pare, l’avrebbe fatto. E, per questo motivo, è ora si trova sotto inchiesta il 21enne Budeikin Phillip, accusato di essere l’ideatore del gioco che istiga al suicidio.

Secondo stime non certe, almeno 130 casi di suicidio recenti sarebbero collegati alla sfida mortale. E virale.