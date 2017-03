Bologna. Nasce il primo condominio per anziani gay

-Redazione– Iniziativa contro la solitudine a Bologna.

L’idea è quella di prendere in gestione un palazzo in città con almeno 50 appartamenti da destinare alla comunità omosessuale (uomini e donne), per aiutare le persone che, invecchiando, possono ritrovarsi sole (perché senza figli o magari a causa di legami familiari interrotti).

Persone – si legge su gay.it – che desiderano vivere con altre persone LGBT in una struttura fornita di assistenza sanitaria e tempo libero. Il progetto – realizzato alla Bologna Business School – ha anche una finalità solidale dal punto di vista economico.

La società – si legge – si occuperà di cercare un edificio adatto e un investitore che potrebbe o anticipare le quote di affitto (in attesa che si trovino gli inquilini) con una quota minima iniziale stimata in 400 mila euro, oppure mettere a disposizione l’immobile.

“Abbiamo stimato che almeno 35 mila persone over 55 potrebbero essere interessate a questa soluzione, potenzialmente estendibile anche ad altri grandi centri italiani e già collaudata all’estero”, spiega Giulia Falcone, una delle promotrici del progetto.