Cairo silura Telese e Facchinetti

-Redazione- Migliorano gli ascolti di La7 sulle 24 ore con uno share medio del 2,92%, superiore di uno 0,14 rispetto allo scorso anno; in prima serata conferma un 3,50% medio di share.

L’obiettivo però è quello di migliorare ancora ed intervenire in prime time con un cambio di palinsesto: Bianco e nero e Eccezionale veramente non rendono come previsto e per questo, rivela Italia Oggi, la rete di Urbano Cairo medita una sterzata: da aprile, la prima serata di La7 vedrà il debutto di due nuovi programmi, di cui ancora si sa poco.

Bianco e nero condotto da Luca Telese, va in onda la domenica con uno share dell’1,2%. Il programma è l’ennesimo tentativo di portare la cronaca sulla rete, ma ancora una volta (dopo il tentativo fatto con Linea gialla di Salvo Sottile i telespettatori rigettano il genere.

In ogni caso la trasmissione andrà in onda per le ultime due puntate, per lasciare spazio a David Parenzo e il suo In Onda, sugli schermi La7 da fine giugno. Eccezionale veramente invece aveva l’obiettivo di riproporre il successo della scorsa edizione, sotto la conduzione di Gabriele Cirilli. Sotto la nuova conduzione di Francesco Facchinetti il programma si è stanziato sull’1,5% di share, crollando nella serata del 27 marzo all’1,1%.

Restano ancora otto puntate, ma è probabile che la trasmissione venga spostata in giugno.