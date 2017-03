Caro procuratore Lo Voi: la notorietà sarà effimera, capacità e competenze no

-R.C.- Nel gennaio del 1987 il Csm bocciò Giovanni Falcone, candidato alla guida del pool antimafia dell’Ufficio Istruzione di Palermo, preferendogli Antonino Meli.

Quella decisione decretò la fine del pool, la fine di un’esperienza che aveva inflitto colpi durissimi a Cosa Nostra.

Nino Caponnetto ebbe a dichiarare “quel 18 gennaio Giovanni cominciò a morire”.

Meli ottenne 14 voti, Falcone 10: ci fu una ridda di valutazioni pro e contro i due candidati, ma in sostanza due sono stati i motivi che determinarono una sorta di spaccatura tra i giudici. I fautori di Giovanni Falcone sostenevano che l’allora situazione di lotta a Cosa Nostra imponesse la sua nomina; a favore di Meli c’era in effetti solo la maggior anzianità di servizio: e la spuntò una sorta di difesa corporativa della carriera giudiziaria,

Il coraggio, la competenza, la conoscenza unica del fenomeno criminale di Giovanni Falcone nulla poterono contro sedici anni di anzianità in più che Meli vantava.

I metodi di Meli fecero ripiombare la storia indietro di un decennio, i processi vennero sparigliati in una logica obsoleta ed improduttiva di assegnazione e non di competenze, molte inchieste arenate quando non insabbiate, Giovanni Falcone costretto ad occuparsi di furti di motorini e piccole truffe.

Il pool sempre più isolato e questo portò a inevitabili defezioni e fratture al suo interno, si respirava un’aria di smobilitazione; Giovani Falcone chiese di andare, su richiesta dell’allora ministro Claudio Martelli, al ministero di Grazia e Giustizia a Roma, lo stesso Paolo Borsellino venne promosso e trasferito alla procura di Marsala.

Il 10 agosto 1988 un nuovo schiaffo al giudice Falcone, la nomina ad Alto commissario per la lotta contro la mafia, una carica cui ambiva, di Domenico Sica.

Si piombò in una fase contraddistinta da forti attacchi personali alla sua persona è la cosiddetta “prima estate dei veleni”, si alzava il tiro nel progetto di delegittimarlo, fino ad arrivare al giugno 1989.

Fu un mese tremendo, il periodo forse più difficile della sua vita, in un così breve lasso di tempo il giudice fu costretto a fronteggiare due durissimi attacchi alla sua persona, entrambi portati avanti da una unica regia quella che lo stesso Falcone definì “menti raffinatissime”.

Da una parte l’attentato del 20 giugno alla sua villa al mare dell’Addaura (57 candelotti di dinamite trovati in prossimità della villa), dall’altra le lettere del cosiddetto Corvo di Palermo (si trattò in tutto di 6 lettere, che continuarono e anzi diedero nuova linfa alla campagna di delegittimazione e calunnie, accusandolo tra le altre cose, di aver trasformato il pentito Totuccio Contorno in un killer di Stato) spedite prima dell’attentato ma rese note subito dopo.

Il 21 giugno dietro diretto intervento del presidente della repubblica, Francesco Cossiga, il Csm lo nominò Procuratore aggiunto di Palermo, anche questa nomina diede spunto ai suoi detrattori che gli lanciarono contro pesanti accuse di essersi venduto alla politica, di essere diventato andreottiano: Falcone, definito nelle lettere del Corvo amico dei comunisti.

Purtroppo conosciamo bene l’epilogo della storia di Giovanni Falcone e oggi siamo a raccontare una storia per certi versi simile: quella che vede protagonista un altro magistrato antimafia: Antonino Di Matteo.

Era il 2014, una fonte ritenuta molto attendibile dagli inquirenti rivela che Cosa Nostra Di Matteo lo vuole morto, che le famiglie mafiose palermitane hanno raccolto l’esplosivo destinato al magistrato.

Un altro attentatuni.

La fonte ha aggiunto che il tritolo è già a Palermo, nascosto in diversi punti della città. In seguito un altro collaboratore, Antonino Zarcone, conferma “Era coinvolta pure la mia cosca, quella di Bagheria”.

Del resto, lo stesso Totò Riina, durante le sue passeggiate all’ora d’aria nel carcere di Opera, confidava al suo compare, il boss pugliese Alberto Lorusso “E allora organizziamola questa cosa… Facciamola grossa e non ne parliamo più. “Perché questo Di Matteo non se ne va, gli hanno rinforzato la scorta, e allora se fosse possibile ucciderlo, un’esecuzione come a quel tempo a Palermo. Facciamogli fare la fine del tonno a questo infame”.

E mentre tutto questo avveniva, Nino Di Matteo continuava a subire attacchi pesantissimi da parte della politica, dei media e di una certa antimafia, quella dei Fiandaca e dei Lupo, uniti nell’accusare il magistrato di deriva autoritaria e di protagonismo.

Di Matteo simbolo di un’antimafia cosiddetta progressista e di sinistra, che avrebbe smarrito “tutti i fondamenti della democrazia liberale e portatrice di una cultura totalitaria”:

Addirittura si taccia il magistrato di “travaglismo giudiziario fautore di tossine gravissime che infettano la cultura giuridica e democratica del Paese”.

Per non parlare delle umiliazioni, la domanda alla Direzione Nazionale Antimafia non accolta dal Csm presieduto da Giorgio Napolitano, che optò per colleghi con un’anzianità di servizio maggiore di quella vantata da Di Matteo. Lo stesso Csm che ora, senza Napolitano, ha accolto la domanda riconoscendo le “eccezionali capacità” del magistrato palermitano.

Nino Di Matteo comunque costretto a chiedere il trasferimento a Roma per non doversi occupare di piccole truffe e furti di motorini.

Fino alla mail di solidarietà inviata dal procuratore Lo Voi ai suoi pm. “La notorietà è un valore effimero”, il concetto espresso dal capo della procura di Palermo. Vero è che non esistono magistrati di serie A o di serie B, però magistrati con una marcia in più certamente sì.

Tante, troppe le analogie tra la storia di Giovanni Falcone e quella di Antonino Di Matteo, con la speranza che si concluda in maniera differente, anche per risparmiarci la squallida gara a chi gli era più amico tra coloro che di tutto hanno fatto e tramato per delegittimarlo e isolarlo.