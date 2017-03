Closing Milan. Il capocordata Yonghong Li considerato in Cina un “piccolo truffatore”

-Redazione- Il closing del Milan?

Si avvicina. Almeno in teoria. Già, perché Fininvest e la cordata hanno stabilito il 7 aprile come giorno per sancire il passaggio di proprietà; la caparra da 100 milioni è attesta entro venerdì. Eppure, rilanciate da Business Insider, dalla Cina arrivano voci inquietanti su Yonghong Li, il capo della cordata. Si legge: “Abbandonato dalle banche, considerato in Cina un piccolo truffatore e per questo inviso al governo di Pechino, il semisconosciuto broker asiatico che sogna di comprare il Milan rischia anche di perdere l’appoggio della provincia del Fujian, l’unica che ancora lo sosteneva”.

E, va da sé, se davvero l’istituto si facesse indietro, il closing si allontanerebbe.

La banca Haixia (che conta un giro d’affari non certo paragonabile a colossi come Merchant Bank o Construction Bank e neppure all’asset manager Huarong, che già si sono tirati indietro) aveva lanciato un fondo per sostenere l’acquisizione del club rossonero, ma la raccolta è rimasta a secco. Una fonte cinese vicina alla trattativa spiega che “non sono ancora riusciti a mettere insieme i capitali necessari“, e che dunque il closing sarebbe tutto in salita.

Il punto è che Haixia, dopo aver ottenuto l’impegno a investire, non sarebbe riuscita a convincere i diretti interessati a versare effettivamente il denaro.

Con il passare delle settimane, dunque, l’acquisizione si fa sempre più complessa.