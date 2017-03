Consip. Alfredo Romeo arrestato per corruzione: Renzi nella bufera

-Redazione- Ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’imprenditore campano Alfredo Romeo.

La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica in relazione ad un episodio di corruzione in ambito Consip.

A eseguire il provvedimento sono stati i militari del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli.

Appresa la notizia, il M5S sferra subito l’attacco e lancia l’hashtag #RenziConfessa: “Arrestato Alfredo Romeo – scrive in un tweet il deputato M5S Danilo Toninelli – #RenziConfessa e chiarisci tutta questa storia! E intanto restituisci i soldi con cui Romeo ti ha finanziato!”.

“L’arresto dell’imprenditore Romeo, in merito all’inchiesta Consip, se possibile, getta un’ombra ancora più pesante e inquietante sul giglio magico, e pone molti interrogativi su cui la famiglia Renzi, il ministro dello Sport e tutto il Pd non possono più far finta di niente”, rincara poi la dose una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali.

“Renzi era a conoscenza dell’inchiesta, così come riportato da alcuni organi di stampa? – chiedono dunque i 5 Stelle -. Ne ha parlato con il padre Tiziano, indagato per concorso in traffico di influenze? L’ex presidente del Consiglio è stato informato dal fedelissimo Lotti, anche lui coinvolto nell’inchiesta per favoreggiamento? Nel Partito democratico chi era a conoscenza dell’inchiesta sull’appalto più grande d’Europa? Questo silenzio di Matteo Renzi e di tutto il Pd è grave, ed assomiglia molto ad un ammissione di colpa”.