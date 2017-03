Dati Istat agghiaccianti: in Italia, abusata una donna su 5

–Redazione– I dati raccolti e diffusi dall’Istat sono agghiaccianti: una donna su cinque, in Italia, ha subito abusi.

Si tratta, spiegano al convegno scientifico “La violenza sulle donne” che pone al centro proprio il documento dell’Istat, di un fenomeno “ampio, diffuso, e polimorfo che incide gravemente sulla quotidianità” delle donne italiane.

In particolare, un milione e 157 mila donne ha subito, almeno una volta nella vita, uno stupro o un tentato stupro. Il 20,2% delle donne tra i 16 e i 70 anni, 4,3 milioni, è stata vittima di violenza fisica, minacce, schiaffi, pugni, calci. Un crescendo che in una minoranza dei casi, l’1,5%, ha portato a danni seri e permanenti, per strangolamento, ustione, soffocamento. E il 40,4% delle donne, oltre 8,3 milioni di donne, è stata vittima di violenza psicologica.