Delirio Gabriele Paolini: “Ho fatto sesso gay con un ex premier”

-Redazione– A pochi giorni dalla sentenza che potrebbe spedirlo in carcere per sei anni, Gabriele Paolini si racconta a Le Iene.

Un’intervista a tratti inquietante, dove parla della sua omosessualità, del suo amore con un 17enne (con il quale conferma di avere avuto dei rapporti sessuali) e delle accuse di prostituzione minorile che lo hanno travolto. Il disturbatore televisivo, oggi 40enne, ammette di soffrire di un disturbo bipolare e, in più frangenti, scoppia a piangere, quasi senza motivo.

Ma non è tutto, perché Paolini afferma anche di avere avuto in passato rapporti sessuali con personaggi dello spettacolo, politici e anche un “ex presidente del consiglio“. Il tutto, afferma, “per cifre molto alte“.