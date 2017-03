Disney: il primo personaggio gay e tanto altro

Icone GLBT nell’immaginario fantastico

-Elena Romanello –Nel film dal vivo della Disney La Bella e la Bestia, tratto dall’omonimo lungometraggio animato del 1991, si segnala un’importante novità con l’introduzione del primo personaggio apertamente omosessuale della casa di produzione: LeTont, il tirapiedi di Gaston, il corteggiatore maschilista di Belle e da lei respinto è gay e innamorato del suo vanesio padrone. Un amore impossibile, certo, ma che c’è e viene rappresentato, in un film diretto da un omosessuale, Bill Condon, e interpretato da due attori dichiaratamente gay, il veterano Ian Mc Kellen, voce dell’orologio Tockins, e Luke Evans, appunto Gaston.

Del resto, non è una novità che negli universi del fantastico il mondo GLBT abbia trovato spazio già da molti anni, un po’ in maniera ufficiale e voluta, un po’ grazie alle speculazioni del fandom sui singoli personaggi.

Star Trek, serie di culto degli anni Sessanta e la prima a parlare contro le discriminazioni di genere e di etnia, ha avuto tra i suoi interpreti George Takei, Sulu, nippoamericano rinchiuso da ragazzino nei campi di prigionia dopo Pearl Harbor, omosessuale dichiarato e oggi in prima linea contro il bando anti musulmani di Trump. A questo si sono aggiunte le fanfiction, storie scritte dagli appassionati, soprattutto donne, che hanno fatto nascere una sottotrama con storia d’amore tra Kirk e Spock, antesignana di altre coppie gay create dal fandom con qualche input dall’altro, da Mulder e Krycek di X-Files a Aragorn e Legolas de Il signore degli anelli.

J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, ha indicato chiaramente che il direttore di Hogwards Albus Silente è omosessuale suscitando le ire di suoi lettori omofobi che l’autrice ha invitato chiaramente a leggere altro, mentre in Doctor Who è stato inserito il personaggio di Jack Harkness, diventato poi protagonista dello spin-off Torchwood, gay come il suo interprete John Barrowman. Non mancano le protagoniste lesbiche, come le streghe Willow e Tara di Buffy the vampire slayer, l’unica coppia solida forse di un telefilm che ha dato comunque anche tanto materiale su cui ricamare agli appassionati, o ancora Xena, l’eroina del serial omonimo, guerriera in un’antichità reinventata e legata ad Olimpia in un rapporto non certo solo di amicizia, con tanto di omogenitorialità. Senza dimenticare la hacker Celeste Middleton, in arte Charlie, di Supernatural, nerd, patita di fantastico al punto che si trasferirà ad Oz e omosessuale.

Del resto, già nei romanzi fantasy e di fantascienza scritti dalle donne anni fa comparivano tematiche femministe e gay, basti pensare alla lunghissima serie su Darkover della compianta ma discussa Marion Zimmer Bradley.

Una tradizione che è arrivata fino ad oggi, del resto il fantastico in tutte le sue forme permette sotterfugi come il travestitismo sessuale (per esempio Mulan), nuovi generi che creano icone omosessuali (Ripley di Alieno Leia di Star Wars o Merida di Brave) e un mondo alternativo e capovolto apre nuove possibilità, non più solo immaginate e reali, come tra le altre la coppia inedita tra Mulan e Dorothy del pastiche narrativo fantasy Once upon a time.

Curioso ma anche intrigante il pensare che in mondi alternativi l’omosessualità possa essere una possibilità normale, ma anche un modo per aprire la strada ad innovazioni sociali e a più diritti in questa di realtà, dove non ci sono principesse guerriere e viaggi interplanetari ma dove ci sono comunque più possibilità di amare.

E in ogni caso la presenza di personaggi GLBT negli universi del fantastico non accenna a voler diminuire.